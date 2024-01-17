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07:44, 17 января 2024Россия

Губернатор прокомментировал нападения группы подростков на прохожих в Белгороде

Гладков об агрессивной группе подростков в Белгороде: нужно реагировать жестко
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, комментируя ситуацию с группой подростков, которые нападали на прохожих, заявил, что в таком случае власти должны жестко и быстро реагировать. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Считаю, что в данных обстоятельствах мы должны максимально быстро и жестко реагировать, чтобы не допустить подобных противоправных действий, тем более в такой непростой обстановке, в который мы сейчас живем», — написал глава региона.

Он добавил, что следователи возбудили уголовные дела, ими также заинтересовалось региональное управление ФСБ. Личности злоумышленников уже установлены, сотрудники правоохранительных органов занимаются их задержанием. Они также выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в сети появились видеозаписи, на которых видно, как группа юношей нападает на людей в Белгороде и избивает их. Свои действия компания снимала на телефон, после чего размещала в соцсетях. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, расследование уголовного дело ведется по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц.

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      Анастасия Шейкина
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