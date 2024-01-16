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18:42, 16 января 2024Силовые структуры

Дело возбудили после нападения группы российских юношей на прохожих

В Белгороде возбудили дело после нападения группы молодых людей на прохожих

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Белгороде возбудили уголовное дело по факту избиения прохожих группой молодых людей. Об этом «Ленте.ру» сообщали официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Расследование ведется по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц»).

Ранее в интернете появились видеозаписи, на которых видно, как подростки нападают на людей и избивают их. Полицейские установили личности юношей. Выяснилось, что трое из них ранее привлекались к ответственности. Принимаются меры к задержанию фигурантов.

Ранее сообщалось, что российский подросток расправился с отчимом из-за мести за мать.

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      Илона Палей
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