Дело возбудили после нападения группы российских юношей на прохожих

В Белгороде возбудили дело после нападения группы молодых людей на прохожих

В Белгороде возбудили уголовное дело по факту избиения прохожих группой молодых людей. Об этом «Ленте.ру» сообщали официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Расследование ведется по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц»).

Ранее в интернете появились видеозаписи, на которых видно, как подростки нападают на людей и избивают их. Полицейские установили личности юношей. Выяснилось, что трое из них ранее привлекались к ответственности. Принимаются меры к задержанию фигурантов.

Ранее сообщалось, что российский подросток расправился с отчимом из-за мести за мать.