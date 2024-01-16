Российский подросток расправился с отчимом из-за мести за мать

В Иркутской области подросток убил отчима, который избил его мать

В Иркутской области следователи предъявили обвинение троим местным жителям в возрасте 19-20 лет и 16-летнему подростку, которые избили 35-летнего отчима несовершеннолетнего и лишили его жизни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В отношении молодых людей возбудили уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, обвиняемые избили мужчину и нанесли ему несовместимые с жизнью травмы. После они захотели скрыть преступление, поэтому перенесли тело на берег реки Ушаковка, сделали прорубь и сбросили его в воду.

Собеседник KP.RU рассказал, что отчим избил мать подростка. По этой причине он попросил друзей помочь ему отомстить за родственницу.

Ранее житель Москвы избил сожительницу и рассек ей лицо катаной.