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20:27, 11 июля 2023Силовые структуры

Россиянин избил сожительницу и рассек ей лицо катаной

В Москве коллекционер японского оружия избил сожительницу и рассек ей лицо катаной

Фото: CSMaster / Shutterstock / Fotodom

Житель Москвы избил сожительницу и рассек ей лицо катаной. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на улице Воронцовские Пруды 9 июля. Коллекционер японского оружия поссорился со своей возлюбленной, после чего сначала нанес ей удары руками, а затем рассек лицо катаной.

Россиянку доставили в больницу. Сейчас ей оказывают помощь врачи. По факту произошедшего полиция проводит проверку.

Ранее сообщалось, что в Барнауле отчим избил кулаками 11-летнюю падчерицу после ссоры с сожительницей на почве ревности.

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    Елизавета Новикова
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