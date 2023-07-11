Россиянин избил сожительницу и рассек ей лицо катаной

В Москве коллекционер японского оружия избил сожительницу и рассек ей лицо катаной

Житель Москвы избил сожительницу и рассек ей лицо катаной. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на улице Воронцовские Пруды 9 июля. Коллекционер японского оружия поссорился со своей возлюбленной, после чего сначала нанес ей удары руками, а затем рассек лицо катаной.

Россиянку доставили в больницу. Сейчас ей оказывают помощь врачи. По факту произошедшего полиция проводит проверку.

Ранее сообщалось, что в Барнауле отчим избил кулаками 11-летнюю падчерицу после ссоры с сожительницей на почве ревности.