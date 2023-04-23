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17:55, 23 апреля 2023Силовые структуры

В Барнауле россиянин из-за ссоры с сожительницей избил кулаками ее дочь

В Барнауле отчим избил кулаками 11-летнюю падчерицу после ссоры с ее матерью из ревности

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

В Барнауле задержали 41-летнего местного жителя, который избил кулаками 11-летнюю падчерицу после ссоры с ее матерью. Об этом в воскресенье, 23 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В отношение мужчины возбудили уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего») УК РФ. По версии следствия, фигурант и его сожительница распивали спиртное в городском кафе, во время чего между ними произошла ссора из-за ревности. Домой мужчина вернулся на следующее утро и принялся избивать женщину, а затем и ее дочь. Подростка доставили в реанимацию с переломами костей лица и черепно-мозговой травмой.

Ранее сообщалось, что в Сыктывкаре задержали юношу, пристегнувшего наручниками 13-летнего подростка из-за кражи.

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Илона Палей
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