Силовые структуры
Молодой россиянин избил и пристегнул наручниками к турнику 13-летнего подростка
В Сыктывкаре задержали юношу, пристегнувшего наручниками 13-летнего подростка из-за кражи
В Сыктывкаре задержали 18-летнего юношу за нападение на 13-летнего подростка. Об этом в воскресенье, 23 апреля, «Ленте.ру» сообщили в следственно управлении Следственного комитета России (СКР) по Республике Коми.
По данным ведомства, 20 апреля на лыжной базе фигурант заподозрил мальчика в краже. Он стал обвинять школьника, а после избил. Затем молодой человек пристегнул потерпевшего наручниками к турнику и сбежал.
По факту произошедшего возбуждено дело по статье 127 («Незаконное лишение свободы заведомо несовершеннолетнего») УК РФ. Сейчас решается вопрос об аресте обвиняемого.
Ранее стало известно, что в Иркутской области перед судом предстанет 54-летняя местная жительница, которая сажала на цепь и закрывала в подвале 16-летнего подростка.