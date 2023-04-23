Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:06, 23 апреля 2023Силовые структуры

Молодой россиянин избил и пристегнул наручниками к турнику 13-летнего подростка

В Сыктывкаре задержали юношу, пристегнувшего наручниками 13-летнего подростка из-за кражи

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

В Сыктывкаре задержали 18-летнего юношу за нападение на 13-летнего подростка. Об этом в воскресенье, 23 апреля, «Ленте.ру» сообщили в следственно управлении Следственного комитета России (СКР) по Республике Коми.

По данным ведомства, 20 апреля на лыжной базе фигурант заподозрил мальчика в краже. Он стал обвинять школьника, а после избил. Затем молодой человек пристегнул потерпевшего наручниками к турнику и сбежал.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 127 («Незаконное лишение свободы заведомо несовершеннолетнего») УК РФ. Сейчас решается вопрос об аресте обвиняемого.

Ранее стало известно, что в Иркутской области перед судом предстанет 54-летняя местная жительница, которая сажала на цепь и закрывала в подвале 16-летнего подростка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
В Киеве и Прибалтике осудили китайского дипломата за слова о Крыме
Стало известно о новых переговорах Месси с саудовским клубом
Водитель внедорожника избил беременную россиянку из-за дорожного конфликта
Полиция начала проверку инцидента с перевернувшейся на остановке коляской
Тело человека обнаружили после пожара в квартире в Москве
Спецназ Судана напал на конвой Франции при эвакуации граждан
Роспотребнадзор перечислил симптомы кори на разных стадиях заболевания
Автомобиль въехал в толпу на севере Франции
Свыше тонны зерен элитного кофе украли с московского склада
В Белоруссии начали приводить в порядок позиции размещения комплекса «Тополь»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.