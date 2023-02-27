Сажавшая подростка на цепь россиянка предстанет перед судом

Под Иркутском опекунша, сажавшая подростка на цепь, предстанет перед судом

В Иркутской области перед судом предстанет 54-летняя местная жительница, которая сажала на цепь и закрывала в подвале 16-летнего подростка. Об этом в понедельник, 27 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 127 («Незаконное лишение свободы несовершеннолетней») УК РФ. По версии следствия, в 2022 году опекунша запрещала девочке самовольно покидать дом, для чего приковывала ее цепью к двухъярусной кровати, а также заставляла спускаться в подвал, на крышку которого пододвигала диван. О происходящем несовершеннолетняя рассказала органам опеки.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае завели дело после обнаружения 15-летнего подростка с цепью на ноге.