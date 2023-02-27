Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:56, 27 февраля 2023Силовые структуры

Сажавшая подростка на цепь россиянка предстанет перед судом

Под Иркутском опекунша, сажавшая подростка на цепь, предстанет перед судом

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Иркутской области перед судом предстанет 54-летняя местная жительница, которая сажала на цепь и закрывала в подвале 16-летнего подростка. Об этом в понедельник, 27 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 127 («Незаконное лишение свободы несовершеннолетней») УК РФ. По версии следствия, в 2022 году опекунша запрещала девочке самовольно покидать дом, для чего приковывала ее цепью к двухъярусной кровати, а также заставляла спускаться в подвал, на крышку которого пододвигала диван. О происходящем несовершеннолетняя рассказала органам опеки.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае завели дело после обнаружения 15-летнего подростка с цепью на ноге.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
В Венгрии испугались появления европейских солдат на Украине
В Москве обокрали актрису из сериала «Раневская»
В Британии назвали условие для прекращения конфликта на Украине
Власти Австралии аннулировали визу переехавшей из Ирландии русской девушки
На станции «Спортивная» произошло возгорание
В российском клубе рассказали о срыве трансфера Дзюбы
Папа Франциск разработал план мирного урегулирования на Украине
В российском городе на девятилетнюю девочку рухнула глыба снега
Подбросившие наркотики россиянкам экс-полицейские предстанут перед судом
Туристка едва не лишилась ноги после нападения дельфина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.