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09:23, 17 января 2024Силовые структуры

Нападавших на прохожих в российском городе подростков задержали

В Белгороде задержаны пять подростков, избивавших прохожих на улицах города

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Силовики задержали пятерых участников преступной группировки, нападавшей на прохожих в Белгороде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру.

Банда, состоящая из шести человек, снимала на видео свои нападения на людей и выкладывала записи в интернете. Четверо ее членов — подростки. Один участник в настоящее время разыскивается правоохранительными органами.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о возбуждении ненависти по национальному признаку, хулиганстве и покушении на убийство, совершенное группой лиц. Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники ФСБ и МВД. Они выясняют всех причастных к нападениям на граждан.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что власти должны жестко и быстро реагировать на подобные преступления.

О нападениях стало известно после появления в сети видео, на которых группа подростков нападает на людей в Белгороде и избивает их.

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      Любовь Ширижик
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