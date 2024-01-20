Шестерых членов банды отправили в СИЗО за нападения в российском городе

СКР: арестованы все 6 членов банды, нападавшей на прохожих в Белгороде

В Белгороде суд арестовал шестерых участников преступной группировки, нападавшей на прохожих. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Из них двое несовершеннолетние. Двоим фигурантам предъявлены обвинения в покушении и разжигании национальной вражды, остальным вменяется хулиганство. Также на причастность к нападениям проверяются двое 17-летних жителей Белгорода.

Расследование началось после публикации в сети видеороликов, на которых группа юношей избивает местных жителей. Они совершили не менее пяти таких нападений.