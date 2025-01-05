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10:59, 5 января 2025Силовые структуры

Полиция с 5 февраля получит право выдворять иностранцев за пределы России

МВД с 5 февраля получит право выдворять иностранцев за пределы России
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Полиция получит право выдворять иностранцев за пределы России с 5 февраля, когда в силу вступит соответствующий закон. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что ранее выдворять иностранцев и лиц без гражданства из России могли только судьи и пограничники. С 5 февраля такими полномочиями будут обладать должностные лица МВД.

Принимать решение о выдворении из страны смогут главы территориальных органов и их заместители, руководители структурных подразделений по вопросам миграции территориальных органов и их заместители, а также руководители структурных подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД.

Кроме того, за ряд правонарушений, связанных с нарушением режима пребывания иностранных граждан в России, назначать выдворение смогут начальники линейных отделов полиции на транспорте и их заместители.

Законопроект о праве должностных лиц МВД принимать решение об административном выдворении иностранцев за пределы России внесли в Госдуму в апреле 2024 года. Президент России Владимир Путин подписал документ в августе.

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