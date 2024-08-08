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18:27, 8 августа 2024Силовые структуры

Полиция сможет выдворять иностранцев за пределы России

Путин подписал закон о праве полиции выдворять иностранцев за пределы России

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве полиции выдворять иностранцев за пределы РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее такими полномочиями обладали только судьи и пограничники. По новому закону выдворяемые иностранцы помещаются в спецучреждение на основании решения главы МВД, руководителя территориального органа МВД, руководителя ФСБ России, руководителя пограничной службы или их заместителей на срок, не превышающий 48 часов. По ходатайству МВД или ФСБ судья сможет продлить этот срок до 90 суток.

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Законопроект о праве органов внутренних дел принимать решение об административном выдворении иностранцев за пределы России внесли в Государственную Думу в апреле. Ожидается, что нововведение обеспечит сокращение временных и финансовых затрат, связанных с доставлением иностранных граждан в суды. В свою очередь, это позволит оперативно депортировать иностранцев, которые нарушили российское законодательство.

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      Екатерина Кашурникова
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