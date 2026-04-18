10:01, 18 апреля 2026Россия

В Госдуме анонсировали возможное ужесточение закона о мигрантах

Володин: Госдума в мае может расширить основания для выдворения мигрантов
Вячеслав Агапов

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

В мае 2026 года Госдума может принять закон о расширении оснований для выдворения мигрантов. Возможное ужесточение правил анонсировал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По словам спикера госдумы, перечень оснований могут расширить почти вдвое.

«В нашу страну должны приезжать те, кто соблюдает законы Российской Федерации, знает русский язык, уважает нашу культуру», — добавил Володин.

По словам председателя Госдумы, решения, которые принимают по миграционной политике, уже показали свою эффективность. Сейчас на рассмотрении находится еще шесть законодательных инициатив, направленных на совершенствование миграционных процессов.

Володин напомнил, что с 2024 года нижняя палата российского парламента приняла 22 федеральных закона, направленных на совершенствование миграционной политики. Большая часть из них — 18 — инициирована депутатами, пояснил спикер.

