В Госдуме объявили об удвоении количества оснований для выдворения мигрантов

Спикер Володин объявил об удвоении количества оснований для выдворения мигрантов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил об удвоении количества оснований для выдворения мигрантов. Подробный комментарий по ситуации он привел в Telegram-канале.

Володин напомнил, что с 2024 года нижняя палата российского парламента приняла 22 федеральных закона, направленных на совершенствование миграционной политики. Большая часть из них — 18 — инициирована депутатами, пояснил спикер.

Он подчеркнул, что на следующей неделе Госдума приступит к рассмотрению законопроекта в части повышения общественной безопасности и усиления контроля за поведением иностранцев. По данным МВД, в 2025 году за нарушение законодательства из России было выдворено 72 тысячи мигрантов, отметил Володин.

До этого сообщалось, что Володин направил в Госдуму проект об отказе в гражданстве мигрантам с судимостью. При этом тяжесть совершенного преступления влиять не будет.