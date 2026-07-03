В России высказались о мерах против украинских диверсий в приграничье

Депутат Колесник призвал установить жесткий контрразведывательный режим в приграничье

В Курской области и других приграничных регионах необходимо установить жесткий контрразведывательный режим, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

«В Курске должен быть установлен жесткий контрразведывательный режим. Он везде должен быть установлен, но сейчас контрразведывательный режим в приграничных районах должен быть даже более чем жестким. И вот такие вещи, конечно, надо предотвращать», — сказал Колесник.

По словам парламентария, российские спецслужбы способны справиться с этой задачей, однако на подразделения спецслужб должно идти отдельное ассигнование.

«Люди у нас, работающие в службах, делать это могут, но на эти подразделения специальных служб, антитеррористические, контрразведывательные, противодиверсионные, должно идти отдельное ассигнование. Потому что, к сожалению, эти диверсионные действия, террористические акты будут усиливаться», — подчеркнул Колесник.

Депутат также указал на активность Службы безопасности Украины (СБУ), которая забрасывает шпионов и осуществляет диверсии на территории России.

«Не зря поручена начальнику Службы безопасности Украины операция по сорокадневному в кавычках "аду", который Зеленский собирается делать для России. СБУ не воюет в этом бою, в фронтовых операциях, как правило, не участвует, за исключением отдельных случаев. Она занимается заброской шпионов, грубо говоря, формированием агентурных групп на нашей территории и осуществлением диверсионных актов», — сказал Колесник.

Российские спецслужбы должны жестко противостоять этим угрозам, чтобы свести подобные случаи к минимуму, добавил депутат.

Губернатор региона Александр Хинштейн ранее сообщил о подрыве машины с чиновниками в центре Рыльска. Ранения получил глава Рыльского района Владимир Ковальчук: у него минно-взрывная травма и слепые осколочные ранения ног. Другой пострадавший, водитель автомобиля, — глава управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. У него непроникающее ранение живота и осколочное ранение бедра.

