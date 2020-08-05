В рамках проекта «Здоровая Москва» стартуют спортивные выходные

Департамент спорта города Москвы совместно с центрами госуслуг «Мои Документы» 8 августа запускают серию мероприятий «Спортивные выходные» в рамках проекта «Здоровая Москва». Бесплатные занятия будут проходить по субботам и воскресеньям до 11 октября в формате мастер-классов. Также в рамках пилотного проекта записаться на бег, йогу и скандинавскую ходьбу жители Южного округа могут в центрах госуслуг. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Центры госуслуг "Мои Документы" давно стали для горожан настоящими центрами притяжения. Здесь можно не только получить необходимые услуги, но принять участие в различных городских акциях и мероприятиях. Год назад «Мои Документы» стали частью проекта «Здоровая Москва», в котором активно участвовали все жители столицы. Новое направление проекта — «Спортивные выходные» — предложили создать сотрудники центров госуслуг, которые получали просьбы горожан. Именно поэтому мы запускаем проект в Южном округе Москвы – в течение двух месяцев каждые выходные жителям будут доступны популярные направления уличного спорта. Затем к проекту присоединятся еще 11 локаций. Все активности абсолютно бесплатные и пройдут на свежем воздухе Также в качестве пилотного проекта жители ЮАО смогут выбрать один из 3 видов спорта — бег, йогу или скандинавскую ходьбу — и записаться на занятия в центрах госуслуг», — рассказала Анастасия Ракова.

Проект запускается в 16 районах Южного административного округа столицы. Затем к проведению мероприятий присоединятся 11 локаций, среди которых ВДНХ, парк Горького, Музеон, Нескучный сад, Сокольники, Фили, парк 850-летия Москвы и другие.

Во время «Спортивных выходных» жителям столицы будут доступны различные виды спорта — бег, воркаут, скандинавская ходьба, кросс-кантри, занятия на памп-треке, скейтбординг, роллер-спорт, лонгбординг, шоссейный велоспорт и йога. Все занятия пройдут под руководством профессиональных спортсменов, победителей различных чемпионатов, кандидатов и мастеров спорта — всего в проекте задействовано 83 тренера. Так, мастер-классы по воркауту проведет вице-президент Федерации воркаута России и капитан международной воркаут команды MUTANTCLAN Михаил Китаев. А позаниматься на памп-треке можно будет с создателем первого в России экстремального шоу по велосипедному фристайлу FREESTYLEBIKESHOW Павлом Алехиным.

Для записи на тренировку необходимо выбрать активность и зарегистрироваться на сайте. Жители ЮАО могут узнать подробности в любом удобном центре госуслуг «Мои Документы» своего округа. Специалист поможет заполнить анкету, выбрать интересующий вид спорта и удобное время, а накануне занятия позвонит и напомнит о тренировке.

«Этот проект — отличная возможность для москвичей приобщиться к регулярным занятиям физической культурой, привести себя в форму и, что немаловажно, сделать это под руководством профессиональных спортсменов. Каждый заинтересованный житель Москвы сможет найти занятие по душе, приобрести новые знакомства и провести время с пользой для своего здоровья», — прокомментировал руководитель Департамента спорта города Москвы Кондаранцев Алексей Александрович.

Для всех желающих пройдут спортивные экскурсии, во время которых можно по-новому взглянуть на привычные места Москвы. Во время беговой экскурсии по Крылатским холмам можно будет ближе познакомиться со спортивной архитектурой и полюбоваться красивыми панорамами. В ходе велосипедных экскурсий по Ходынскому полю и Лужникам увидеть места концентрации спортивных сооружений, узнать о знаковых событиях и великих спортсменах. А на пешеходной экскурсии на стадионе «Лужники» вспомнить всю историю «легенд спорта». Узнать больше о спортивной жизни столицы в ХХ веке можно и онлайн в музее Главархива и центров госуслуг «Москва — с заботой об истории», где недавно появились спортивные фотографии с 1910-х до начала 2000-х годов. На снимках запечатлены горожане на стадионах, катках, лыжных трассах, во время занятий греблей, физкультурой в школах и производственной гимнастикой.

Организаторами «Спортивных выходных» являются проект «Здоровая Москва», Департамент спорта города Москвы и центры государственных услуг «Мои Документы».

Принять участие в спортивных мастер-классах и экскурсиях сможет любой желающий, начиная с 18 лет. Занятия пройдут с учетом всех необходимых мер безопасности: количество участников ограничено в зависимости от вида спорта (10-25 человек на одном занятии), перед началом тренировок проводится дезинфекция реквизита.