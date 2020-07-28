В Москве началась реконструкция легендарного стадиона

В Москве началась реконструкция легендарного спортивного комплекса имени Эдуарда Стрельцова (стадион «Торпедо»), находящегося в Даниловском районе города. Ее планируют завершить к 2024 году — тогда футбольный клуб будет праздновать свое столетие. Об этом говорится в материале группы компаний «Инград», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Спортивную арену полностью демонтируют и построят на ее месте новую с крытыми трибунами и открытым полем. Вместимость трибун увеличится с 13 до 15 тысяч человек. Площадка будет соответствовать требованиям РФС и УЕФА, что позволит проводить соревнования международного уровня.

Архитектурную концепцию разработало французское архитектурное бюро Michel Rémon & Associés. Проект предполагает развитие территории всего спорткомплекса, в том числе и улично-дорожной части. Работы ведутся в рамках масштабного редевелопмента бывшей промзоны рядом с Симоновской набережной.

Реставрацию ведет ГК «Инград» совместно с правительством Москвы. Все действующие секции и поля продолжат свою бесперебойную работу до момента переезда в ФОК, строительство которого уже начали.

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