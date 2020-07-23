Снос спорткомплекса «Олимпийский» в Москве попал на видео

Снос спортивного комплекса «Олимпийский» в Москве, который проходит в рамках реконструкции, попал на видео. Ролик опубликовал пользователь Twitter Ви.

«Олимпийский взрывают так мощно, что дом трясет», — сказано в твите. На кадрах видно, что вокруг здания клубы пыли, также слышно громкие звуки. «Не понял, "Олимпийский" горит, что ли?» — написал другой пользователь.

Реконструкцию комплекса планируют завершить в 2023 году. В новом «Олимпийском» появится арена для проведения различных мероприятий. Также здесь откроются медицинский центр, кинотеатр и планетарий, а на крыше будут рестораны с панорамным видом. При этом спортивная функция объекта сохранится.

Спорткомплекс «Олимпийский» — один из крупнейших многофункциональных спортивно-зрелищных объектов России. До 2017 года был самым большим крытым стадионом Европы. Закрыт в 2019 году на реконструкцию. Работы ведет группа компаний «Киевская площадь», принадлежащая королям недвижимости Году Нисанову и Зараху Илиеву.

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