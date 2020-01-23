Названы главные короли недвижимости в России

Названы главные рантье России — лица, которые получают наибольший доход от сдачи недвижимости в аренду. Ими стали Год Нисанов, Зарах Илиев («Киевская площадь») и Самвел Карапетян («Ташир»). Соответствующий рейтинг представил журнал Forbes.
Нисанов и Илиев уже много лет становятся лидерами списка. Арендный доход их компании в 2019 году составил 1,6 миллиарда долларов (99 миллиардов рублей). К наиболее крупным проектам «Киевской площади» относятся московские ТРЦ «Европейский» и гостиница Radisson Collection Украина. Также компания занимается реконструкцией столичных Щелковского автовокзала и спорткомплекса «Олимпийский».
Среди «королей недвижимости» оказалась и группа «Ташир» Самвела Карапетяна — 655 миллионов долларов (40,6 миллиарда рублей). Группа инвестировала в строительство одного из комплексов на ВДНХ (Выставка достижений народного хозяйства) в Москве. Также «Таширу» принадлежат отель Novotel Moscow City и ТРЦ «Рио» на Дмитровском шоссе.
Замыкают первую пятерку группа «Сафмар» Михаила и Саит-Салама Гуцериевых (36 миллиардов рублей), а также управляющая 44 торговыми центрами компания Ingka Centres (бывшая IKEA Centres, 31,6 миллиона рублей) и Gleden Invest Александра Клячина.
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