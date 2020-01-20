Дочь Назарбаева купила недвижимость в Швейцарии

Динара Кулибаева с мужем и сыном ( фото 2015 г.)

Дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динара Кулибаева купила в Швейцарии землю за 44 миллиона франков (2,8 миллиарда рублей) по соседству со своим замком Бельрив (Château de Bellerive). Об этом пишет газета La Tribune de Genève.

Речь идет об участке площадью около полутора гектаров в коммуне Коллонж-Бельрив (кантон Женева). Он прилегает к построенному в XVII веке замку, который Кулибаева приобрела в прошлом году. По данным издания, недвижимость ей продал резидент Монако Марк Сурсок.

Радио Азаттык сообщает со ссылкой на швейцарскую прессу, что братья Сурсок (наследники бывшего верховного комиссара ООН по делам беженцев Садруддина Ага-хана) планировали продать Бельрив за 120 миллионов франков (7,7 миллиарда рублей), однако долго не могли найти покупателя. В итоге замок приобрела Кулибаева за 62 миллиона франков (четыре миллиарда рублей).

По данным СМИ, в 2009 году дочь Назарбаева также купила в Швейцарии виллу в коммуне Аньер почти за 75 миллионов франков (пять миллиардов рублей).

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