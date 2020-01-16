Во Франции из-за ветряков решили продать замок

Пара американцев решила продать отреставрированный ими замок во Франции за 3,5 миллиона евро (239,3 миллиона рублей). Причиной стало решение местных властей установить в полях ветрогенераторы, уродующие вид. Об этом пишет Boursorama со ссылкой на Ouest-France.

Жители Калифорнии Уильям и Дэвид О'Нил в 2016 году купили полуразрушенный замок Фаллу (Falloux) XVIII-XIX веков в Анжу (историческая область на западе Франции). Мужчины вложили в него около пяти миллионов долларов (307,2 миллиона рублей), чтобы вернуть достопримечательности исторический облик и использовать в дальнейшем как туристический объект.

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Пара заключила соглашение с коммуной Бур д'Ире (Bourg d'Iré), на территории которой находится замок. Американцы планировали начать работы по восстановлению только в том случае, если власти откажутся от проекта установки ветряков в полях, раскинувшихся рядом с Фаллу. При высоте в 150 метров вышки были бы видны на фоне замка, хотя их планировали разместить почти в трех километрах от него. Руководство коммуны пошло навстречу.

Фаллу открыли для посетителей, там проходили концерты, праздники и прочие мероприятия. Некое китайское агентство хотело использовать замок для свадебных церемоний. Но в 2017 году Ле Бур д'Ире вошла в состав коммуны Сегре-ан-Анжу бле (Segré-en-Anjou bleu). Тогда к проекту ветроэлектрических установок вернулись вновь, несмотря на данные ранее обещания.

«Мы не чувствуем поддержки нового муниципалитета», — заявил Дэвид. Владельцы замка посчитали, что их предали и отказались от борьбы за свое детище. Пара уже вернулась в США. Мужчины понимают, что из-за ветряков потенциальные инвесторы остались разочарованными и поэтому готовы к значительным убыткам. Отстаивать «открыточные» виды района продолжили жители Анжу. По их мнению, ветрогенераторы лишь приносят ущерб экономике региона.

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