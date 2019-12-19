Ида Галич купила замок в ипотеку

Российская телеведущая и одна из самых высокооплачиваемых российских видеоблогеров Ида Галич купила в ипотеку замок. Об этом она рассказала в своем Instagram.

«Долго думала о подписи к этому фото. В голову пришла только такая мысль: если вы не родились принцессой, это не значит, что у вас никогда не будет своего замка», — подписала фото блогерша, на котором она позирует вместе со своим мужем Аланом Басиевым.

StarHit пишет, что дом стоит более 20 миллионов рублей. Особняк площадью около 280 квадратных метров находится на Киевском шоссе в 12-ти километрах от Московской кольцевой автодороги (МКАД).

В августе 2019 года Галич в соцсети подтвердила слухи о своей беременности.

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