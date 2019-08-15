Ида Галич объявила о беременности

galichida / Instagram

Популярная Instagram-блогерша Ида Галич подтвердила слухи о своей беременности. 29-летняя интернет-знаменитость опубликовала пост в Instagram.

«Раз все паблики уже написали, не вижу смысла делать вид, что ничего не происходит. Когда два человека любят друг друга, такое происходит», — написала она.

Галич разместила видео, в котором танцует в черном платье под песню «Суперзвезда» Светланы Лободы. Она поблагодарила пользователей за поздравления и отметила, что «конспиратор из нее так себе».

Ида Галич была участницей КВН, играла за команду «Осенний поцелуй». Instagram-блогерша также записала четыре песни и сняла на них клипы. Запустила на YouTube-канале шоу «1 — 11», в котором звезды шоу-бизнеса и школьники соревнуются в ответах на вопросы школьной программы.

Галич вошла в рейтинг самых высокооплачиваемых звезд интернета по версии Forbes. По данным журнала, Галич за год заработала 51 миллион рублей.

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