В России выставили на продажу замок

В России выставили на продажу тевтонский замок XIV века «Прейсиш-Эйлау». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Конкурсное агентство региона.

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Замок расположен в городе Багратионовске (Калининградская область) и является объектом культурного наследия. Независимая экспертиза установила начальную стоимость лота на уровне 6,34 миллиона рублей. Новый владелец должен будет профинансировать работы по сохранению объекта.

В 2020 году неподалеку от замка планируют разбить ландшафтный парк с исторической экспозицией под открытым небом. Кроме того, возле объекта собираются возвести выставочные павильоны для произведений современного искусства.

«Прейсиш-Эйлау» был построен около 1330 года и первоначально назывался «Иле». Его уже пытались продать в 2018 году, тогда цену объекта установили на уровне 9,73 миллиона рублей. Однако торги так и не состоялись, поскольку никто не подал заявку на участие в аукционе.

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