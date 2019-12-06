Муж с женой купили разрушенный замок во Франции и заработали миллионы

Супруги Дик Строубридж и Энджел Адори купили в 2015 году полуразрушенный замок во Франции и восстановили его, а теперь зарабатывают миллионы на проведении свадеб в нем, пишет Daily Mail.

Пара приобрела построенный в XIX веке замок Chateau-de-la-Motte Husson на северо-западе Франции. На участке в 486 соток тогда не было ни канализации, ни электричества, ни водоснабжения. Однако в настоящее время это самая популярная в стране площадка для проведения свадеб — замок полностью забронирован до 2022 года.

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Покупка обошлась супругам в 280 тысяч фунтов стерлингов (23,5 миллиона рублей), ремонт — еще в 2 миллиона фунтов стерлингов (168 миллионов рублей). Зато теперь проведение только одной свадьбы приносит Дику и Энджел до 38 тысяч фунтов стерлингов (3,2 миллиона рублей). Также хозяева предоставляют возможность поработать на прилегающей территории (в объявлении сказано «Вы должны помочь сделать это место красивым!») за 75 фунтов стерлингов (6,3 тысячи рублей) и переночевать в одной из комнат замка под «геодезическими куполами» — 350 фунтов стерлингов (около 30 тысяч рублей).

Дик с Энджел стали звездами документального сериала Escape to the Chateau («Побег в замок»), который идет с 2016 года на британском Channel 4. Шоу смотрит три миллиона зрителей, что сделало его хитом на канале. На данный момент супруги планируют продать замок, однако все равно продолжат развивать свою бизнес-империю. В частности, сувенирная продукция с замком приносит неплохой доход.

Ранее в Шотландии выставили на продажу замок, который построил в 1789 году знаменитый архитектор Роберт Адам. Начальная цена лота — 9,7 миллиона долларов (около 650 миллионов рублей).

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