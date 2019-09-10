Скульптуры из скандального поместья Майкла Джексона выставили на продажу

Бронзовые скульптуры животных из поместья певца Майкла Джексона «Неверлэнд», расположенного в Калифорнии, выставлены на продажу за 1,75 миллиона долларов, пишет TMZ.

Речь идет о скульптурах, которые были установлены на территории поместья и по которым лазали дети, гостившие в «Неверлэнде» по приглашению певца. В коллекцию входят, в частности, бронзовые изображения зебры, питона, страуса, орангутанга, бегемота, жирафа, черепахи, крокодила и обезьяны. Кроме того, будет продана гигантская бронзовая скульптура дерева.

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Поместье «Неверлэнд» Майкл Джексон приобрел в 1988 году. На его территории был построен развлекательный парк отдыха и открыт частный зоопарк. Поместье назвали в честь сказочного острова из произведений о Питере Пэне. Место было популярным для посещений детьми при жизни певца, который скончался в 2009 году.

Майкла Джексона неоднократно подозревали в педофилии. В 1993 году певца обвинили в растлении 13-летнего Джордана Чандлера, который был фанатом Джексона и часто бывал в «Неверлэнде». Тогда стороны пошли на мировую, и Джексон заплатил семье мальчика 22 миллиона долларов. История повторилась в 2003 году — тогда певца подозревали в растлении 13-летнего Гэвина Арвизо, который также часто гости в «Неверлэнде», однако присяжные сочли его невиновным за неимением доказательств преступления.

В марте 2019 года телеканал HBO показал документальный фильм «Покидая Неверлэнд», в котором приводятся новые обвинения в педофилии в отношении Джексона. В картине свои истории показали Уэйд Робсон и Джеймс Сэйфчак. Они утверждают, что подверглись сексуальному насилию со стороны певца в детстве в знаменитом поместье.

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