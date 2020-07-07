Воробьев осмотрел стадион «Химик» после реконструкции

Губернатор Московской области Андрей Воробьев осмотрел реконструированный стадион «Химик» в Чехове и открыл спортивный объект. Об этом сообщается на сайте областного правительства во вторник, 7 июля.

«Это был заброшенный стадион. Помню, как я в парке встречался с жителями, которые повели меня туда и сказали: „Посмотри, какое запустение, и сделай стадион, чтобы наши дети могли заниматься“. Сейчас это роскошное поле последнего поколения», — отметил Воробьев.

В ходе визита в Чехов губернатор также посетил открывшийся после реконструкции «Олимпийский» и один из детских садов.

Стадион «Химик» модернизировали в рамках губернаторской программы. В частности, были установлены новые трибуны, поле, беговые дорожки. Стадион рассчитан на 1200 мест.

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