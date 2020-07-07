Воробьев посетил открывшийся после отмены ограничений детский сад в Чехове

Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в гости к малышам из детского сада №8 в Чехове. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона во вторник, 7 июля.

Пока работают три группы, но совсем скоро садик заработает в обычном режиме, отметил губернатор.

Воробьев подарил воспитанникам развивающие игры, спортивный инвентарь и корзину мороженого.

«С 6 июля в Московской области заработали в обычном режиме детские садики, а до этого во многих из них функционировали только дежурные группы», — напомнил он.

С 1 июля к обычному режиму работы вернулись ЗАГСы и спортивные объекты. 25 июня в Подмосковье были отменены ограничения на работу торговых центров, предприятий сферы услуг и всех магазинов. Открылись музеи, выставочные залы, зоо- и этнопарки. До этого заработали летние веранды кафе и ресторанов.

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