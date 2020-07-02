Губернатор Подмосковья анонсировал открытие детских садов

Детские сады заработают в Подмосковье в обычном режиме с 6 июля, заявил губернатор Андрей Воробьев в ходе видеосообщения с членами регионального правительства. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

По его словам, после 6 июля из ограничений, введенных ранее в связи с распространением коронавируса, останутся только масочный режим и запрет на массовые мероприятия.

Воробьев отметил, что количество выявленных в регионе случаев коронавируса идет на спад. «Обнаруживается чуть более 300 случаев в сутки», — добавил он.

С 15 июля запланировано возобновление деятельность летних лагерей.

С 1 июля к обычному режиму работы вернулись ЗАГСы и спортивные объекты. 25 июня в Подмосковье были отменены ограничения на работу торговых центров, предприятий сферы услуг и всех магазинов. Открылись музеи, выставочные залы, зоо- и этнопарки. До этого заработали летние веранды кафе и ресторанов, бани, парикмахерские, салоны красоты, храмы и церкви.

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