Власти Подмосковья анонсировали новые снятия ограничений

Открытие всех детских садов в Подмосковье запланировано на понедельник, 6 июля, анонсировал губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, у населения был «огромный запрос» на возобновление работы детсадов. Многие вернувшиеся в офисы родители «ждали, просили, требовали» скорее открыть детские учреждения. «Мы открывали дежурные группы, но этого было недостаточно, поэтому после анализа с главным санитарным врачом такая возможность появилась», — отметил глава региона.

Он добавил, что еще одна волна снятия ограничений запланирована на среду, 1 июля. Тогда заработают ЗАГСы и спортивные объекты. 15 июля возобновится деятельность летних лагерей. Из мер профилактики в области фактически останутся только ношение маски, запрет на массовые мероприятия, сказал Воробьев. Он не уточнил, когда власти снимут запрет на работу кинотеатров и фудкортов в ТЦ.

25 июня в Подмосковье были отменены ограничения на работу торговых центров, предприятий сферы услуг и всех магазинов. Открылись музеи, выставочные залы, зоо- и этнопарки. До этого заработали летние веранды кафе и ресторанов, бани, парикмахерские, салоны красоты, храмы и церкви.

По данным на 30 июня, в Московской области за все время эпидемии зарегистрировано 57 570 случаев заражения коронавирусом. Более 35 тысяч человек выздоровели; 887 больных умерли.

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