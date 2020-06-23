Число тестирований на антитела к коронавирусу увеличат втрое в Подмосковье

Число тестирований на антитела к коронавирусу в Подмосковье увеличат втрое — с 10 до 30 тысяч в день, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова. Ее цитирует РИАМО во вторник, 23 июня.
Министр уточнила, что ИФА-исследование пока проводится не в каждой поликлинике, но в каждом муниципалитете. Мощности планируется нарастить в ближайшее время.
«Исследование могут пройти все желающие, электронная запись доступна всем», — добавила она.
Накануне губернатор Андрей Воробьев подписал постановление об открытии с 25 июня музеев и торговых центров. Он отметил, что эпидемиологическая обстановка улучшилась, но необходимо соблюдать профилактические меры.
ИФА-исследование позволяет выявить среди жителей тех, кто переболел коронавирусной инфекцией или болеет в бессимптомной форме.