Число тестирований на антитела к коронавирусу увеличат втрое в Подмосковье

Число тестирований на антитела к коронавирусу в Подмосковье увеличат втрое — с 10 до 30 тысяч в день, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова. Ее цитирует РИАМО во вторник, 23 июня.

Министр уточнила, что ИФА-исследование пока проводится не в каждой поликлинике, но в каждом муниципалитете. Мощности планируется нарастить в ближайшее время.

«Исследование могут пройти все желающие, электронная запись доступна всем», — добавила она.

Накануне губернатор Андрей Воробьев подписал постановление об открытии с 25 июня музеев и торговых центров. Он отметил, что эпидемиологическая обстановка улучшилась, но необходимо соблюдать профилактические меры.

ИФА-исследование позволяет выявить среди жителей тех, кто переболел коронавирусной инфекцией или болеет в бессимптомной форме.

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