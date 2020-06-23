Все поликлиники Подмосковья возобновят плановую работу с 25 июня

Все поликлиники Подмосковья возвращаются к плановому режиму работы с 25 июня, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Ее слова приводятся на сайте областного правительства во вторник, 23 июня.

По ее словам, в детских поликлиниках уже открылась запись к педиатрам и узким специалистам, а с четверга станет доступна услуга вакцинации.

«Мы начали поэтапное восстановление работы поликлиник. Им необходимо соблюдать новый стандарт — иметь санитайзеры, разметку для соцдистанции, защитные экраны в регистратуре. Увеличен интервал между приёмом пациентов», — рассказала министр.

Стригункова отметила, что в штатный режим постепенно вернут коечный фонд медорганизаций, которые были переоборудованы для лечения пациентов с коронавирусом. При этом временные госпитали в «Патриоте» и «Крокусе» продолжат работу.

Ранее в июне возобновилась плановая госпитализация в стационарные отделения, работа стоматологических поликлиник.

С начала пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 54 879 жителей региона.