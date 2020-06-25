В Подмосковье сняли часть введенных из-за коронавируса ограничений

В Подмосковье продолжилось снятие ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса. С 25 июня разрешено начать работу торговым центрам, предприятиям сферы услуг и всем магазинам при соблюдении санитарных правил. Об этом говорится в распоряжении губернатора Андрея Воробьева, опубликованном на сайте регионального правительства.

Музеи, выставочные залы, зоо- и этнопарки откроются, но должны соблюдать ограничения по числу посетителей, будет требование носить маски и перчатки. Вход на выставки и в парки будет осуществляться преимущественно по электронным билетам. МФЦ очно возможно посетить по предварительной записи.

Продолжается запрет на деятельность кинотеатров, фудкортов в ТЦ, проведение массовых и развлекательных мероприятий.

12 июня в Московской области открылись летние веранды кафе и ресторанов, до этого — парикмахерские, салоны красоты, бани, храмы и церкви, в обычный режим работы перешли поликлиники. С 1 июля планируется открытие спортзалов и других спортивных объектов, 15 июля заработают летние лагеря.

По данным на 25 июня, в Подмосковье за время эпидемии новый вирус выявлен у 55,8 тысячи жителей. Половина из них уже поправилась. 832 человека скончались.

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