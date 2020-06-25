Россия
 
Последние новости
Россия отреагировала на планы США перебросить войска из Германии в Польшу
Новейший российский «Бумаранг» загорелся после парада Победы
Крокодил заживо съел рыбака на глазах у жены
Семин призвал сменить руководство в «Локомотиве»
Стало известно о столкновении боевиков с российским спецназом в Сирии
Снижение налогов в России задумали совместить с ростом цен
Российская соцсеть разрешила пользователям создавать собственные стикеры
Российских школьников продолжат отправлять на удаленку после пандемии
Украина возмутилась заявлением сербского министра о бандеровцах
Солдат атаковал машину ФСО перед парадом на Красной площади 
Новости партнеров

В Подмосковье сняли часть введенных из-за коронавируса ограничений

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Подмосковье продолжилось снятие ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса. С 25 июня разрешено начать работу торговым центрам, предприятиям сферы услуг и всем магазинам при соблюдении санитарных правил. Об этом говорится в распоряжении губернатора Андрея Воробьева, опубликованном на сайте регионального правительства.

Музеи, выставочные залы, зоо- и этнопарки откроются, но должны соблюдать ограничения по числу посетителей, будет требование носить маски и перчатки. Вход на выставки и в парки будет осуществляться преимущественно по электронным билетам. МФЦ очно возможно посетить по предварительной записи.

Продолжается запрет на деятельность кинотеатров, фудкортов в ТЦ, проведение массовых и развлекательных мероприятий.

12 июня в Московской области открылись летние веранды кафе и ресторанов, до этого — парикмахерские, салоны красоты, бани, храмы и церкви, в обычный режим работы перешли поликлиники. С 1 июля планируется открытие спортзалов и других спортивных объектов, 15 июля заработают летние лагеря.

По данным на 25 июня, в Подмосковье за время эпидемии новый вирус выявлен у 55,8 тысячи жителей. Половина из них уже поправилась. 832 человека скончались.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Как коронавирус изменит жизнь на Земле
Что будет с экономикой и обществом после победы над смертельным вирусом
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Все поликлиники Подмосковья возобновят плановую работу с 25 июня
Анонсировано открытие торговых центров в Подмосковье
В Подмосковье откроют все магазины
Другие материалы рубрики
Россия00:0223 июня
Рома Васильев

«Мама, я не умру. Я же обещал»

Чтобы спасти сына, родители собрали два миллиона. Но этого мало, нужна ваша помощь
12:13Сегодня

Совет Европы дал оценку поправкам к Конституции России

12:05Сегодня

Российских школьников продолжат отправлять на удаленку после пандемии

11:52Сегодня

Готовность регионов к ЕГЭ в период пандемии оценили

Россия00:0121 июня

«Будет исцеление, но затем придут мучения и смерть»

Убийство, тюрьма и чипирование: откуда взялся отец Сергий, захвативший монастырь на Урале?
11:44Сегодня

Солдат атаковал машину ФСО перед парадом на Красной площади 

11:35Сегодня

Захвативший монастырь опальный священник назвал главного врага России

11:25Сегодня

Москвич упал с моста и сломал челюсть 

Россия21:5819 июня

«Когда наступит конец света»

Наркобиржи, война в Донбассе и мечты о царе: жизнь и грехи главного православного олигарха России
11:36Сегодня

Глава Алтайского края перешел на удаленку из-за коронавируса

10:44Сегодня

Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве 

10:37Сегодня

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 613 тысяч

Россия
Рома Васильев«Мама, я не умру. Я же обещал»
Чтобы спасти сына, родители собрали два миллиона. Но этого мало, нужна ваша помощь
В Москве начался последний этап снятия ограничений
Теперь можно зайти в кафе и фитнес-центры. Что еще изменится и какие запреты останутся?
«Будет исцеление, но затем придут мучения и смерть»
Убийство, тюрьма и чипирование: откуда взялся отец Сергий, захвативший монастырь на Урале?
Все материалы
Мир
Джо БайденМашина оплошностей
Слабоумие и харассмент — с чем идет на выборы главный соперник Трампа?
Стало известно о столкновении боевиков с российским спецназом в Сирии
Николас Мадуро«И никуда уходить не собирается»
В Венесуэле кончился бензин и началась эпидемия коронавируса. Как Мадуро удается сохранить власть?
Байден станет официальным кандидатом от демократов почти виртуально
Indian army soldiers patrol a street near a site of a gunbattle between Indian security forces and suspected militants in Khudwani village of South Kashmir's Kulgam district, April 11, 2018. REUTERS/Danish Ismail - RC168F459240Камни, палки, два врага
Индия и Китай вновь воюют из-за границы. Как закончить многолетний конфликт ядерных держав?
Все материалы
Бывший СССР
Стало известно о скором отбытии Лукашенко в Белоруссию после парада
Разделительные полосы
Латвия уравняла солдат СССР с нацистами и хочет запретить главный символ Победы — георгиевскую ленту
Суд отклонил жалобу на арест главного соперника Лукашенко
Украина рассекретила новые данные о катастрофе в Чернобыле
Власти СССР скрыли информацию о трех десятках аварий на АЭС
Лукашенко назвал Москву столицей родины
Российские военнослужащие на работах по монтированию водоводаСливай воду
Украина в 2014 году лишила Крым воды. Почему России бесполезно с ней торговаться?
Лукашенко прибыл на парад и сел на трибунах недалеко от Путина
Все материалы
Экономика
Цены на нефть обвалились
Под колесами
Рынок автомобилей переживает самый тяжелый кризис в истории. Что может его спасти?
Танкеры с никому не нужной нефтью массово застряли в море
Канцлер Германии Ангела МеркельСоюз спасения
Европа ищет выход из худшего кризиса в новейшей истории. Цена вопроса — 1,3 триллиона евро
Российским семьям предложили выдавать деньги за отказ от места в детсаду
Пассажиры в приоритете
ВЭБ.РФ помогает реализации транспортной реформы
Топ-менеджер «Газпрома» попался на лжи о «Силе Сибири»
Все материалы
Силовые структуры
Ведущий чеченский вор в законе перебрался в Москву
Юрий ПичугинКто в Коми хозяин
В России судят последнего вора в законе, верного понятиям. В 90-е он контролировал целый регион
ФСБ уличила полковника в торговле оборудованием зенитных ракетных комплексов
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова
ФСБ задержала подполковника полиции за шпионаж в пользу Украины
Полицейский передавал секретные материалы. Ему грозит 20 лет тюрьмы за госизмену
Адвокат Ефремова назвал сумму возможной компенсации семье Захарова
Все материалы
Наука и техника
Объяснен один из главных симптомов коронавируса
Туристы из вермахта
Как немецкие солдаты жили в Крыму во время Второй мировой войны: неизвестные снимки
Развеян миф о создании автомата Калашникова
«Крупнейший прорыв в истории»
 
Названо число инопланетных океанов в галактике
«Кровавая цена создания единого государства»
Репрессии, тирания и первый грозный царь: как в России возникла абсолютная власть
Ученые усомнились в эффективности ношения масок детьми
Все материалы
Спорт
Кот отвлек внимание от упражнений гимнастки Солдатовой и стал любимцем фанатов
Запоздалый триумф
«Сити» громит соперника, «Ливерпуль» теряет очки — главные события первой после рестарта недели АПЛ
Кокорин напутствовал Ефремова на случай попадания в тюрьму
Ставка на черное
Русский Драго приехал в Лас-Вегас за победой в UFC. Его ждали пять очень тяжелых раундов
UFC анонсировал бой между россиянином и украинцем
Зеленый ад
Это бразильское боевое искусство поражало жестокостью. С него начались современные ММА
Бой Нурмагомедова с Макгрегором сравнили с коронавирусом
Все материалы
Культура
Названа возможная причина развода Асмус и Харламова
Дрянная девчонка
Лане Дель Рей — 35 лет. За что ее любят и за что ненавидят
Роман Виктюк отреагировал на обвинение Валерия Райкова в изнасиловании
«Деньги — бог нашего времени, и Ротшильд — пророк его»
Как самая богатая в мире династия потеряла свое влияние
Умер народный артист СССР Николай Фадеечев
«Кататься на велике и писать музло»
Как на Западе полюбили песни молодой россиянки о советском детстве
Охлобыстин рассказал о пьющем окружении Ефремова и последней беседе с артистом
Все материалы
Интернет и СМИ
Роза Сябитова назвала развод Асмус и Харламова хайпом и указала на его признаки
В стране дураков
 
В самом популярном у россиян мясе нашли хлорсодержащие вещества и антибиотики
«У них просто подгорело»
Вымышленный депутат Наливкин покорил миллионы россиян. Кто за ним стоит и за что его преследуют?
Гузееву призвали позвать расставшегося с Асмус Харламова на «Давай поженимся!»
«Наша компания, на которую обратил внимание весь мир»
Telegram два года блокировали в России. Почему ограничениям пришел конец?
Юный блогер снимал видео про загадочный чемодан на берегу и нашел труп
Все материалы
Ценности
Внешность 55-летней актрисы на фото топлес удивила поклонников
Инопланетянка из СССР
Как простая модель стала звездой советского кино, связалась с аферистом и чудом избежала смерти
«Единственная красавица в семье Кардашьян» в белье снялась в рекламе косметики
Габриеле д'Аннунцио и Ида Рубинштейн«Он тратил баснословные гонорары на проституток и роскошь»
Как поэт-эротоман правил страной, держал в страхе Муссолини и умер в шикарном особняке
Увеличение ягодиц стало самой популярной процедурой у россиянок в 2020 году
«Иногда в ход шло пиво»
Красный лак, синтетика и сушуары: на какие жертвы шли женщины в СССР ради красоты
Самая красивая женщина в мире снялась в бикини в рекламе популярного бренда
Все материалы
Путешествия
«Представьте, какой эффект на пассажиров окажут девушки»
Мини-юбки, молодость и сексуальность. Как менялись требования к стюардессам в разные времена
Россия начала открывать границы для выезда россиян за рубеж
Кому можно выезжать и въезжать в страну?
«Утром я проснулся без копейки»
Как россиянин рискнул покорить Турцию на велосипеде, выпил чаю с военными и провел ночь в мечети
Все материалы
Из жизни
Женщина сбросила 37 килограммов и рассказала историю своего похудения
«Они уверены, что мы пьем водку на завтрак, обед и ужин»
История россиянки, которая в 15 лет переехала в США
Шахтер нашел редчайшие драгоценные камни и стал миллионером
Ревнивая невеста заподозрила жениха в неверности и жестоко ему отомстила
Стюре Бергваль«Все соглашались выступать в этом цирке»
Скучающий психопат выдал себя за серийного убийцу. Почему ему все поверили?
Жертва аборта выжила и нашла свою мать
Уильям Аллен Джордан и Мэри Тернер Томсон с детьмиИдеальный незнакомец
Аферист притворялся агентом ЦРУ и обольщал женщин. Его тайну не могли раскрыть долгие годы
Все материалы
Стартовало производство УАЗ Пикап с «автоматом»
Викторина: угадайте автомобиль по описанию
Квиз для тех, кто знает автомобильную историю, как свои четыре колеса
«АвтоВАЗ» готовится к выпуску модели на платформе Renault-Nissan
Знакомимся с турбированным Renault Kaptur
Выбираемся из карантина на обновленном Каптюре с другим салоном и двигателем 1.3
Спецверсия BMW M5 CS получит 650-сильный мотор и карбоновый обвес
Самоцветы с автозаводов: драгоценности или мусор?
Какая связь между отходами автопроизводства и бижутерией
Ford начал продажи очень экономичного Focus
Все материалы
Дом
Илон Маск продал дом почти за 30 миллионов долларов
Граффити с изображением актера Сергея Бодрова стрит-арт команды HoodGraff TeamОсторожно: закрашено
В России уничтожают множество граффити-шедевров. За что власти не любят уличное искусство?
Инженер раскрыл два старых изобретения для борьбы с пандемией в будущем
«Нам с мужем разрешено жить по-человечески только ночью»
Соседи отравляют жизнь россиянке. Как их шум почти довел ее до нервного срыва
Стену российской новостройки сдуло ветром
«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»
Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус
В Великобритании дома затопило крысами и отходами
Все материалы
Нацпроекты
Российский регион потратил сотни миллионов рублей на промышленные парки
Путин объявил дату начала ЕГЭ
Как будут проходить экзамены в условиях пандемии и кому их можно не сдавать?
Десятки тысяч жителей российского региона получат доступ к интернету
В России перенесли ЕГЭ
Что нужно знать о решении властей и к чему готовиться школьникам
Ученые предложили новую технологию массового тестирования на коронавирус
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Атомный ледокол «Арктика» вышел на заключительный этап испытаний
Все материалы