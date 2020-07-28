Американцы нашли способ обойти ограничения из-за коронавируса

Американцы нашли способ обойти запрет на массовые мероприятия и вживую смотреть бейсбольные матчи. Из-за пандемии коронавируса проход на стадионы ограничен, поэтому люди специально стали снимать квартиры в домах поблизости и наблюдать за игрой с балконов. Об этом пишет CNBC.

Такое «бейсбольное» жилье зачастую находится в дорогих жилых комплексах. Один из них — West Half — расположен в Вашингтоне рядом с крупнейшим стадионом страны Nationals Park. С тех пор, как апартаменты здесь начали сдавать в аренду, комплекс пользуется особой популярностью. «Наши жильцы очень воодушевлены в тот день, когда должна быть игра», — сказал представитель застройщика.

Другой жилой комплекс под названием One Cardinals Way находится в Сент-Луисе. В здании можно будет снимать апартаменты начиная с августа. Тогда же начнутся игры на стадионе «Буш-стэдиум» (Busch Stadium). Стоимость аренды лотов колеблется от 1400 до 7900 долларов в месяц.

Также издание подчеркивает, что бейсбольные парки, которые обычно расположены на городских окраинах, в последнее время становятся новыми точками притяжения. Вокруг них появляются жилые комплексы, торговые центры и ресторанные дворики. Стадионы используют и для ревитализации отдельных кварталов, как это было, например, с вашингтонской военно-морской верфью.

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