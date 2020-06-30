Бедность и ипотека толкнули американцев на сокрытие данных о наводнении

В США наблюдается высокий риск наводнений в таких прибрежных зонах, как участки штатов Техас и Луизиана, где проживают бедные слои населения, которые не могут позволить себе частную страховку. Сложившаяся ситуация толкнула экспертов на сокрытие данных об угрозе, чтобы не создавать еще больше финансовых трудностей для тех, чье жилье, взятое в ипотеку, может уйти под воду, пишет Bloomberg.

Согласно последнему обзору некоммерческой организации First Street Foundation, в США 8,7 миллионов домов оказались под угрозой наводнения. Данное число может быть занижено на 67 процентов, то есть могут пострадать еще шесть миллионов объектов недвижимости.

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С одной стороны, оценка риска потенциальной природной катастрофы позволяет выработать правильное поведение на рынке недвижимости, например в том, что касается строительства на опасных прибрежных участках. С другой, — плохой прогноз означает сокращение стоимости недвижимости.

Как рассказала директор программы Союза обеспокоенных ученых (Union of Concerned Scientists) Рейчел Клитус, она и ее коллеги отказались от публикации данных по каждому отдельному дому, когда проводили исследование в 2018 году. Вместо этого данные сортировались по почтовым индексам. По мнению ученого, отдельные люди не создают проблему изменения климата и не должны нести ответственность за экономические последствия в одиночку. Решение заложено в коллективных действиях по восстановлению водно-болотных угодий или снижению выбросов парниковых газов.

Эксперты выделили еще одну проблему для бедных районов. Банки отказываются предоставлять кредиты под покупку рискованной недвижимости. Это напоминает ситуацию, когда заемные организации не хотят выделить жилищный кредит расовым меньшинствам. Поскольку исторически сложилось так, что они платят меньше налогов или не платят их вовсе, финансирование инфраструктуры и канализационных систем в местах их компактного проживания не предусматривается. Поэтому уровень уязвимости к наводнениям растет, что ухудшает инвестиционную привлекательность и создает замкнутый круг.

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