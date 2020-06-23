Жителей Западной Украины предупредили о наводнении

Жителей Западной Украины предупредили о возможности наводнения. Об этом во вторник, 23 июня, сообщают «Українські Новини».

Из-за сильных дождей в городской черте Черновцов ожидается подъем воды в реке Прут на 6,5 метров, заявил губернатор Черновицкой области. «Просим все службы, предприятия, людей, живущих вблизи реки Прут, обеспечить максимальную безопасность собственных жилищ, быть готовыми в случае необходимости к эвакуации», — подчеркнул чиновник.

Паводок задержится минимум на сутки, падение воды ожидается только с 25 июня. Притоки реки будут выходить из берегов.

В Прикарпатье из-за сильных ливней ушло под воду село.

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