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Плохая погода лишила сотни украинских городов электричества

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Из-за неблагоприятных погодных условий на Украине в ночь с 8 на 9 августа были отключены от электричества 205 населенных пунктов в шести областях страны. Об этом сообщается на сайте пресс-центра Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

От погодных аномалий пострадали 95 населенных пунктов в Сумской области, 38 — в Киевской, 26 — в Черкасской, 22 — в Черниговской, 21 — в Житомирской и три населенных пункта в Кировоградской области. Для ликвидации последствий аварий были привлечены бригады Облэнерго.

Ранее из-за дождя, грозы и порывов ветра были обесточены 83 населенных пункта в четырех регионах Украины. Речь идет о Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях. Кроме того, в городе Лисичанск, расположенном на территории подконтрольной Киеву части Луганской области, были обесточены две водонасосные станции. В результате этой аварии около 27 тысяч человек остались без водоснабжения. Для восстановления электричества были подключены бригады Облэнерго.

В марте сообщалось, что через 25 лет на Украине может наступить экологическая катастрофа — страна рискует остаться без питьевой воды. По словам специалистов, за последние годы более 800 поселков лишились собственных водных источников. Кроме того, с карты исчезают мелкие реки. Это происходит из-за того, что жители не экономят воду.

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