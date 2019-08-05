Украинцы остались без коммунальных услуг из-за плохой погоды

Неблагоприятные погодные условия на востоке Украины стали причиной отключения от сети более 80 населенных пунктов. Кроме того, жители Украины испытывают трудности с водоснабжением, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Из-за дождя, грозы и порывов ветра были обесточены 83 населенных пункта в четырех регионах Украины. Речь идет о Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях, где электричества лишились 37, 21, 21 и четыре населенных пункта соответственно.

Кроме того, в городе Лисичанск, расположенном на территории подконтрольной Киеву части Луганской области, были обесточены две водонасосные станции. В результате этой аварии около 27 тысяч человек остались без водоснабжения. Для восстановления электричества были подключены бригады облэнерго.

Ранее в охранной зоне Деснянской водопроводной станции Киева начались подготовительные работы к строительству, которое может привести к прекращению водоснабжения на 65 процентах территории города.

В марте сообщалось, что через 25 лет на Украине может наступить экологическая катастрофа — страна рискует остаться без питьевой воды. По словам специалистов, за последние годы более 800 поселков лишились собственных водных источников. Кроме того, с карты исчезают мелкие реки. Это происходит из-за того, что жители не экономят воду.

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