Водоснабжение Киева оказалось под угрозой

В охранной зоне Деснянской водопроводной станции Киева начались подготовительные работы к строительству, которое может привести к прекращению водоснабжения на 65 процентах территории города. Об этом сообщает «Киевводоканал» на своем сайте.

«Участок, который сейчас ограждается бетонным забором, находится непосредственно на водоводах, транспортирующих воду с водозаборного ковша на очистные сооружения водопроводной станции», — говорится в сообщении организации.

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Там добавили, что водозаборный ковш находится в 300 метрах от строительного участка, что противоречит действующим санитарным правилам и нормам. Повреждение водоводов или создание проблем в работе ковша могут лишить большую часть Киева питьевой воды.

В «Киевводоканале» отметили, что намерены обратиться в соответствующие инстанции для выяснения обстоятельств, при которых стала возможна подготовка к строительству.

В марте сообщалось, что через 25 лет на Украине может наступить экологическая катастрофа — страна рискует остаться без питьевой воды. По словам специалистов, за последние годы более 800 поселков лишились собственных водных источников. Кроме того, с карты исчезают мелкие реки. Это происходит из-за того, что жители не экономят воду.

В июле 2018 года «Киевводоканал» предупредил жителей Украины о возможном ограничении или полном прекращении подачи питьевой воды. Это могло случиться из-за приостановки работы на неопределенный срок компании «ДнепрАзот» — крупнейшего производителя хлора для обеззараживания питьевой воды.

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