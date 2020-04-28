На Украине случилось землетрясение

В Закарпатской области Украины случилось третье за месяц землетрясение, передает «Страна.ua» со ссылкой на Главный центр специального контроля государственного космического агентства республики.

По предварительным данным, землетрясение произошло в ночь на вторник, 28 апреля. Источник находился недалеко от села Нижнее Солотвино, на глубине порядка трех километров. Магнитуда составила 2,7 балла по шкале Рихтера. Такой силы землетрясение может ощущаться внутри помещений, особенно на верхних этажах.

19 апреля в Закарпатье зафиксировали сразу два землетрясения. Эпицентр подземных толчков находился на глубине в пять километров. Землетрясения были несильными, но жители могли почувствовать толчки.

Кроме того, 25 апреля сообщалось, что землетрясение произошло на востоке Румынии. Его магнитуда составила 5 баллов, толчки были ощутимы в Одессе и Измаиле.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!