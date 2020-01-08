Два землетрясения произошли вблизи АЭС в Иране

Два землетрясения магнитудой 4,9 и 4,5 произошли вблизи атомной электростанции (АЭС) «Бушер» в Иране. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США.

Подземные толчки были зафиксированы в 02:20 и 03:19 по местному времени (05:20 и 06:19 мск). В первом случае эпицентр находился в 10 километрах от южного города Боразжан, во втором — в 17 километрах. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

АЭС «Бушер» находится примерно в 50 километрах от землетрясения.

Утром 8 января в Иране разбился Boeing 737 «Международных авиалиний Украины». Все находившиеся на борту лайнера люди погибли — это 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Большинство пассажиров — иранцы. По предварительным данным, самолет потерпел крушения из-за загоревшегося двигателя.

Ночью 8 января иранские военные нанесли ракетный удар по нескольким объектам США в Ираке. На фоне этих событий в сети стали появляться версии о том, что самолет мог быть случайно сбит одной из этих ракет. Однако объявленное Ираном время пуска (удар был нанесен в 01:20 по местному времени, 0:50 по Москве) не совпадает с фактическим временем отправления лайнера (06:12).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!