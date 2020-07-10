Американцам предложили пожить на кладбище за зарплату

Кладбище Грин-Вуд в Нью-Йорке, США, запустило программу арт-резиденции (artist-in-residence), в рамках которой первому приглашенному художнику предложат квартиру и зарплату. Срок участия в проекте — девять месяцев, с января по сентябрь 2021-го. Об этом пишет Brooklyn Paper со ссылкой на соответствующее объявление.

В распоряжении художника будет имение, расположенное непосредственно на территории кладбища. Кроме места проживания, он получит доступ к архивным документам, содержащим информацию об истории Грин-Вуд с момента его основания в 1838 году.

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Как следует из объявления, приглашенный художник обязан будет создать инсталляцию или реализовать иной творческий проект, связанный с кладбищем, а также провести как минимум одну лекцию по своей деятельности. По завершении работы он получит денежную компенсацию в размере 7,5 тысячи долларов.

Грин-Вуд — одно из туристических мест Бруклина. Здесь захоронены политики, деятели культуры и другие почетные жители. Кладбище регулярно проводит экскурсии и разнообразные развлекательные мероприятия. Оно также известно как место проведения битвы времен Войны за независимость США 1775-1783 годов.

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