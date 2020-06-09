В доме на Рублевке предложили пожить за восемь миллионов рублей в месяц

Средняя ставка аренды элитных домов на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье к лету 2020-го достигла 995 тысяч рублей в месяц, говорится в материалах агентства Skolkovo Realty, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, всего в районе Рублевки предлагается около 200 съемных коттеджей. При этом самый доступный дом в указанной зоне сдается за 45 тысяч рублей в месяц, а в самом дорогом можно пожить за 8,2 миллиона в месяц. Средняя площадь арендных объектов на Рублевке — 805 квадратных метров. Наиболее просторный дом имеет площадь 4 тысячи «квадратов».

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«Пандемия и режим самоизоляции возвращают спрос на загородный премиальный рынок, — отмечают в Skolkovo Realty. — Так, если в конце прошлого года мы фиксировали отток покупателей, то сейчас наоборот — резкий всплеск интереса на рынке аренды, который, возможно, приведет впоследствии к росту спроса на покупку».

Ранее стало известно, что весной 2020-го в Московской области резко увеличился интерес к приобретению участков: только в апреле, когда москвичи находились в режиме самоизоляции, он вырос более чем на 37 процентов по сравнению с показателем за тот же месяц прошлого года. При этом горожане ищут землю подальше от столицы.

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