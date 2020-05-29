Россияне начали скупать недвижимость в Белоруссии

Число запросов от покупателей из России, готовых приобрести недвижимость в Белоруссии, выросло в разы за апрель и май 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на риелторов и инвестиционных консультантов.

В основном россияне интересуются квартирами, загородной и коммерческой недвижимостью в соседнем государстве. Минское отделение российской компании «Этажи» отметило, что рост доли россиян в общем объеме клиентских запросов вырос с 6 процентов в феврале до 13 процентов в мае. Повышенный спрос зафиксирован в сегменте коммерческой недвижимости — интерес россиян к ней увеличился в 11,5 раза по сравнению с маем прошлого года. Также в десять раз чаще россияне начали интересоваться загородными объектами в Белоруссии.

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«Уровень цен в Минске сильно ниже, россияне стали проявлять еще больший интерес к таким спекулятивным покупкам», – пояснил инвестиционный директор UFG Wealth Management Тимур Переверзев. По мнению экспертов, на рост российского спроса в Белоруссии повлиял и разный подход двух государств к борьбе с коронавирусом. Если в России ввели режим изоляции и ограничительные меры, то в государстве-соседе строгих противоэпидемических мер не было.

Ранее в мае сообщалось, что две трети россиян в ближайшие полгода намерены избегать поездок за границу. Однако среди внешних направлений, на которые сохраняется спрос, — Казахстан, Узбекистан, Армения, Белоруссия и Молдавия.

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