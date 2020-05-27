Богатые россияне начали покидать родину на бизнес-джетах

Богатые россияне начали покидать страну на бизнес-джетах в разгар пандемии коронавируса. Об этом в среду, 27 мая, сообщает Reuters.

В мае частота перелетов частных самолетов между Россией и Европой выросла почти в два раза по сравнению с апрелем — с 61 до 107. Люди улетают в страны, где число заражений меньше, чем в России, вошедшей в тройку лидеров по выявленным случаям коронавируса.

По словам коммерческого директора Jet Partners Маргариты Ломакиной, для того, чтобы переждать пандемию, туристы в основном едут на испанские курорты — Марбелью, Жирону, Малагу и Сарагосу.

«Люди считают, что для них безопаснее провести время в своих личных резиденциях», — отметила Ломакина.

Источники агентства отметили, что в марте перелетов на бизнес-джетах между европейскими странами и Россией было больше (порядка 250), но тогда туристы в основном возвращались на родину, где только начали выявлять первые случаи заражения коронавирусом, которые оказались завозными.

По состоянию на 27 мая Россия занимает третье место в мире по количеству случаев выявления COVID-19, в стране зафиксировано 362,3 тысячи зараженных. Лидером остается США (1,68 миллиона человек), на второй строчке рейтинга закрепилась Бразилия (391,2 тысячи человек).

Россия приостановила международное авиасообщение с 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства. Частные самолеты стали для состоятельных граждан единственным способом выбраться за границу, где у многих есть недвижимость, вид на жительство или второе гражданство.

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