Миллионы американцев оказались под угрозой выселения из-за пандемии

В США может начаться волна выселения должников из арендованного жилья из-за окончания запрета на осуществление подобных действий. Об этом сообщает The Hill.

По информации американского издания, более 23 миллионов жителей США не уверены или не полностью уверены в том, что смогут заплатить за следующий месяц аренды. Таким образом, около трети всех арендаторов жилья в стране испытывают финансовые трудности. В то же время половина опрошенных заявила, что не платила за предыдущий месяц аренды.

В марте, когда многие американцы из-за пандемии коронавируса потеряли работу и более не могли вовремя платить за аренду, президент США Дональд Трамп ввел мораторий на выселение должников из жилых помещений. Подобные моратории были продублированы и на уровне штатов, однако их действие в скором времени также завершится.

Ранее лауреат Нобелевской премии Роберт Шиллер заявил, что в крупных городах США цены на жилье могут резко снизиться из-за пандемии коронавируса. По мнению Шиллера, быстрое распространение COVID-19 уже побудило многих американцев к поиску лучшей жизни за пределами мегаполисов, и деурбанизация будет набирать обороты.