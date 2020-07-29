Собянин назвал срок действия запрета на массовые мероприятия

Запрет на проведение массовых мероприятий будет действовать в Москве как минимум до конца августа. Такой срок назвал мэр столицы Сергей Собянин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом, прямая трансляция которого велась на YouTube.

«Мы, скорее всего, не будем открывать разрешение на массовые мероприятия, по крайней мере, в ближайший месяц. Посмотрим, как дальше будет складываться ситуация», — сказал градоначальник.

Ранее Собянин заявил, что вводить новые ограничения из-за коронавируса в столице не планируется. Он развеял соответствующие слухи и заявил, что на данный момент в Москве «вполне спокойная» ситуация, поэтому власти будут решать по обстоятельствам вопрос с введением новых карантинных мер.

В июле Собянин отменил почти все оставшиеся ограничения в Москве, за исключением масочного режима и запрета массовых мероприятий. Так, с 13 июля начали работу детские лагеря, развлекательные центры, аттракционы, секции и кружки. Снова разрешены любые услуги, дискотеки и вечеринки с загруженностью не более 50 процентов. 1 августа планируется открытие кинотеатров, театров и концертных залов при соблюдении условия по 50-процентной загруженности.

По состоянию на 29 июля, в России за сутки зафиксировали 5475 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве (671) и Свердловской области (223). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (3) и Севастополе (3). За сутки зарегистрировано 169 летальных исходов, выздоровели 8116 человек.