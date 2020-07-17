Определен срок восстановления экономики Москвы

Экономика Москвы сможет восстановиться от последствий эпидемии коронавируса и последовавших из-за нее ограничений в течение полугода. Такой срок определил глава города Сергей Собянин, передает РИА Новости.

Мэр подчеркнул, что сейчас большинство столичных предприятий находятся в тяжелом положении, но ситуация постепенно исправляется. «Я уверен, что если не будет ничего радикального, то в течение полугода мы выйдем на нормальное развитие экономики, бюджета и всей сферы», — сказал Собянин. В настоящее время начали восстанавливаться общепит, торговля, а также малый и средний бизнес.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отмечал, что городские предприятия смогут восполнить выручку за два месяца. Власти возлагают большие надежды на активный потребительский спрос. В общей сложности из-за COVID-19 Москва может потерять 600 миллиардов рублей.