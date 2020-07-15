Московскому бизнесу дали два месяца на восстановление

Московские предприятия за два месяца смогут восполнить выручку, недополученную во время ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Такой срок бизнесу дал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, за последнюю неделю выручка предприятий из наиболее пострадавших отраслей (в их числе, например, общепит и туризм — прим. «Ленты.ру») выросла на 40 процентов по сравнению с мартом — когда начали вводить ограничения. Столичные власти считают, что в скором времени потери получится возместить за счет активного потребительского спроса.

Из-за распространения коронавируса в столице рестораны до конца марта работали только на доставку и вынос. Предприятия, оказывающие бытовые услуги практически полностью прекратили работу. Ограничения начали снимать в начале лета: в начале июня снова заработали салоны красоты, а с середины месяца открылись летние кафе, с конца месяца предприятия общепита заработали в полном объеме.

По подсчетам городских властей, потери городского бюджета из-за COVID-19 могут составить 600 миллиардов рублей.