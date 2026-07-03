Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:28, 3 июля 2026Экономика

Зампред Банка России опроверг подачу сигналов рынку при помощи носков

Frank Media: Зампред ЦБ Заботкин подтвердил, что его носки ни о чем не сигнализируют
Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Журналистам не удалось определить сигнал, посылаемый заместителем председателя российского Центробанка (ЦБ) Алексеем Заботкиным. Как пишет Frank Media, его яркие носки «ни о чем не сигнализируют».

Увидев Заботкина на утренней сессии петербургского Финконгресса в красном и желтом носках, корреспонденты решили, что речь, возможно, идет о «новом сигнале», поскольку ранее зампред ЦБ уже появлялся в этой паре на Московском финансовом форуме. Тогда он объяснил свой выбор «осенним настроением», после чего 24 октября шаг снижения ставки был сокращен с 1 до 0,5 процентных пункта.

Однако Заботкин развеял предположения представителей СМИ. «Нет, мне просто нравятся яркие цвета», — сказал он.

Несколько лет назад рынок пытался считывать сигналы по поводу ставки с брошек председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Сама она подтверждала, что использует украшения как способ коммуникации, и отмечала, что сигналы не всегда считываются верно, а некоторые трактовки удивляют даже ее саму.

В сентябре 2022 года глава ЦБ сказала по поводу брошек, что «пока не видит оснований для того, чтобы снова к ним прибегать». В апреле 2026-го Набиуллина уточнила, что возвращаться к их использованию «еще не время».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Арестован бывший глава Росавиации. Его обвиняли в кумовстве, бардаке в отрасли и продаже самолетов враждебным странам

    Еще одна страна ЕС раскритиковала санкции против патриарха Кирилла

    Названа причина отказа Польши от передачи истребителей Украине

    В московской гостинице нашли мертвого постояльца

    Мошенники стали притворяться гидами и обманывать россиян на Кольском полуострове

    Президент постсоветской страны прибыл на прощание с Хаменеи

    Входившей в СССР стране предрекли падение в экономическую пропасть

    Мужчина сбросил 25 килограммов и раскрыл три секрета похудения

    Москвичей предупредили о погодной опасности

    Четырехлетнего мальчика унесло течением во время сплава в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok