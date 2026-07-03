Зампред Банка России опроверг подачу сигналов рынку при помощи носков

Frank Media: Зампред ЦБ Заботкин подтвердил, что его носки ни о чем не сигнализируют

Журналистам не удалось определить сигнал, посылаемый заместителем председателя российского Центробанка (ЦБ) Алексеем Заботкиным. Как пишет Frank Media, его яркие носки «ни о чем не сигнализируют».

Увидев Заботкина на утренней сессии петербургского Финконгресса в красном и желтом носках, корреспонденты решили, что речь, возможно, идет о «новом сигнале», поскольку ранее зампред ЦБ уже появлялся в этой паре на Московском финансовом форуме. Тогда он объяснил свой выбор «осенним настроением», после чего 24 октября шаг снижения ставки был сокращен с 1 до 0,5 процентных пункта.

Однако Заботкин развеял предположения представителей СМИ. «Нет, мне просто нравятся яркие цвета», — сказал он.

Несколько лет назад рынок пытался считывать сигналы по поводу ставки с брошек председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Сама она подтверждала, что использует украшения как способ коммуникации, и отмечала, что сигналы не всегда считываются верно, а некоторые трактовки удивляют даже ее саму.

В сентябре 2022 года глава ЦБ сказала по поводу брошек, что «пока не видит оснований для того, чтобы снова к ним прибегать». В апреле 2026-го Набиуллина уточнила, что возвращаться к их использованию «еще не время».