Набиуллина рассказала о своем пристрастии к брошкам

Глава ЦБ Набиуллина назвала броши «языком коммуникации» и обещала от них не отказываться

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что воспринимает брошки как один из каналов коммуникации с рынком. Однако аудитория не всегда считывает такие символы однозначно, отметила она в интервью РБК.

«Центральные банкиры, наверное, и так слишком серьезны, все время делают оговорки — "при условии" и так далее. Мы, конечно, работаем над тем, чтобы быть более понятными, с переменным успехом. Брошки — это тоже коммуникация, просто другой язык», — рассказала о своем пристрастии глава ЦБ.

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Набиуллина также пообещала не отказываться от использования брошей, хотя некоторые из них были поняты неверно. Так, для многих осталось непонятным украшение в виде тучи с дождем, которое она надела на пресс-конференцию с журналистами. Глава Центробанка назвала эту брошь «загадкой».

По мнению руководителя ЦБ, украшения «дают возможность подумать». «Совет директоров не принимает решения по брошке — это точно», — отметила Набиуллина.

Впервые Набиуллина появилась на публичном мероприятии с символической брошью на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ в марте 2020 года. Она надела украшение в виде неваляшки, которая напоминала о мерах Банка России по поддержке финансового сектора во время пандемии. Кроме того, брошь стала рекламой нового сайта регулятора, на котором раздел с антикризисными мерами проиллюстрировали неваляшкой.

С этого времени после решения совета директоров ЦБ по ключевой ставке Набиуллина каждый раз надевала тематическую брошь, означающую мнение регулятора о ситуации в российской экономике. Украшения нередко вызывали обсуждения и становились предметом прогнозов аналитиков.

Ранее, после повышения ключевой ставки, Набиуллина надела «успокоительную» брошь со снежным барсом. Животное на украшении прилегло отдохнуть и сложило лапы.